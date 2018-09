Asili nido, lavori in dirittura di arrivo alla Conchiglia e Mimosa

"Nella giornata di ieri ono andato a fare un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori nei nidi La Mimosa e La Conchiglia di via Benedetto Croce e via Vespucci, dove sono in dirittura di arrivo gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientemente energetico e riqualificazione per un totale di oltre 600.000 euro.

In via Benedetto Croce i lavori sono praticamente finiti, in via Vespucci la ditta sta facendo gli ultimi interventi e presto i bambini potranno tornare nei rispettivi nidi d'infanzia che li accoglieranno al meglio e saranno oltre che più belli anche più sicuri.

Prima che la nostra Amministrazione si insediasse la sicurezza è stata solo un progetto da realizzare, chiuso nei cassetti o reiterato di fronte alla carenza di fondi pronti da usare, noi appena insediato non solo abbiamo cercato e stanziato risorse per trasformarla in fatti concreti, ma abbiamo avviato verifiche necessarie a rendere sicure le scuole e poi abbiamo progettato gli interventi dovuti, aperto i cantieri e operato, via via, su piccoli e grandi edifici che oggi sono finalmente a norma e all'avanguardia.

Tanti lavori sono ancora in corso e altri in fase di progettazione, non abbasseremo mai l'attenzione sulle scuole, che con la manutenzione della città sono la nostra priorità.

Ci rivedremo presto per inaugurare i due nidi di Porta Nuova dove abbiamo investito. Anche questo era un impegno e ora è realtà!"