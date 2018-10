Comunicato stampa:E’ NATA LA RETE di WIN-WIN IO VINCO TU VINCI

L’Ente d’ambito Distrettuale Sociale n° 12 Sangro Aventino, il Consorzio

Solidarietà Con.Sol., l’Agenzia per il Lavoro Generazione Vincente ed altri

partner del mondo sociale e imprenditoriale, hanno lanciato il progetto “Win

Win – Io Vinco Tu Vinci” finanziato dal PO FSE della Regione Abruzzo e rivolto

a disoccupati residenti in Abruzzo con situazioni di disagio. Ad oggi sono state

raccolte più di 200 domande, per la maggior parte provenienti da persone

residenti nei Comuni dell’Ente d’Ambito Distrettuale n.12 Sangro-Aventino ed

è stata avviata la fase di valutazione e di redazione della graduatoria finale delle

107 persone che verranno coinvolte in un percorso di orientamento al Lavoro e

Formazione, inseriti in un progetto di inclusione lavorativa e successivamente

avviati al Tirocinio Extracurricolare presso Enti Pubblici e/o Privati individuati dal

soggetto attuatore. Il progetto “WIN WIN – Io Vinco Tu Vinci” interessa e offre

opportunità anche alle tante aziende diffuse sul territorio offrendo grandi

vantaggi entrando nella rete, secondo una regola che AIUTARE gli ALTRI e il

PROPRIO TERRITORIO, è AIUTARE SE STESSI!.

Si tratta di inserire nel processo lavorativo aziendale, giovani disoccupati e

con gravi disagi, contrastando la disoccupazione ed il disagio sociale, le

aziende che aderiranno al progetto non avranno costi di assunzione che

sono a carico del progetto, potranno seguire ed introdurre al lavoro ragazzi

per un periodo di 6 mesi e per 20 ore settimanali attraverso un tirocinio

promosso e fnanziato nell’ambito del progetto WIN WIN.

Le Aziende che intendono aderire devono riempire un FORM online

http://retewinwin.it/iscrizione-azienda con i dati aziendali e sarà contattato

dallo Sportello WIN WIN. Per maggiori informazioni contattare Consorzio

Solidarietà CON.SOL – telefono +39 0871 574007 – info@retewinwin.it

Comunicato stampa a cura di Lidia Di Blasio

Direttore di Jmotion

Agenzia di comunicazione e produzione cinematografica