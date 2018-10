Interferenze TV a Montesilvano a causa della rete 4G. Ecco come risolvere il problema

Sono arrivate anche in Comune diverse segnalazioni di cittadini che lamentano interferenze sulle frequenze televisive, in particolare nelle zone vicine alle nuove antenne di telefonia mobile.

Per cercare di risolvere questi inconvenienti si può utilizzare il nuovo servizio di assistenza ai cittadini Help interferenze (sito internet: www.helpinterferenze.it).

Le potenziali difficoltà nella ricezione dei segnali della tv, spiega il sito internet, dipendono dalla graduale accensione da parte degli operatori di telefonia mobile delle stazioni radio base LTE, che trasmettono in banda 800 MHz. La tecnologia LTE è alla base dei sistemi di telefonia mobile di quarta generazione, detti anche servizi 4G, che consentono la connessione internet ultraveloce per smartphone e tablet.

COME FUNZIONA

In caso di disturbi nella ricezione della TV digitale terrestre, l'utente privato o l'amministratore di un condominio può inviare una segnalazione a HelpInterferenze, che consiste nella compilazione di un apposito modulo da inviare via internet, in cui riportare alcuni dati, tra cui quelli sul proprio impianto di antenna TV e quelli anagrafici. In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l'accesso al servizio, senza alcun costo per il cittadino, sarà inviato un antennista che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi all'indirizzo indicato dal richiedente.

CHI GESTISCE IL SERVIZIO

La realizzazione di Help Interferenze è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni, ente terzo e indipendente, che opera sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il costo del servizio e i relativi interventi tecnici degli antennisti sono a carico degli operatori titolari delle frequenze in banda 800 MHz, che tramite un fondo appositamente costituito finanziano le misure atte alla mitigazione delle interferenze tra i nuovi servizi 4G e gli impianti di ricezione TV (art. 14 comma 2-bis del Decreto Legge n. 179/2012, introdotto dalla Legge di conversione n. 221/2012).