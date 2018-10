Informazione e sensibilizzazione sulla donazione organi

Sabato e domenica, i volontari dell'associazione AIDO SezioSabatone di Pescara, sono stati presenti in diversi punti della città, (Piazza Sacro Cuore, il centro commerciale Auchan e presso l'Ospedale Civile di Pescara) per la XVII giornata Nazionale A.I.D.O giornata di sensibilizzazione, informazione ed autofinanziamento, sulla Donazione degli Organi, con le piantine di Anturium. Ancora una volta la cittadinanza di è mostrata sensibile sul tema della Donazione, con notevole aumento di adesioni rispetto agli anni passati. Momenti di grande commozione, la presenza e la testimonianza di Gianluca e Monica Gerardi genitori di Francesca, la bimba di tre anni scomparsa lo scorso luglio a causa di un incidente stradale.Grazie alla coraggiosa decisione di donare gli organi della piccola, oggi dichiara il papà, Francesca Donatrice di Vita, ha tre "fratellini" che sono tornati a vivere una vita normale.

Nei 2017 i dati rilevati in Abruzzo, fanno registrare un + 83%, in percentuale la crescita maggiore in Italia di Donatori ( per milione di persone ), un dato che lascia ben sperare di recuperare il divario che separa la nostra Regione dalla media Nazionale, con particolare riferimento alle opposizioni sui prelievi. Quest’ultimo dato, nel 2017 in Abruzzo e' stato pari al 40,3% contro il 28,7% della media Nazionale.

L’impegno dell'associazione A. I. D. O. gruppo di Pescara, è quello di fornire maggiori informazioni e sensibilizzare tutta la cittadinanza, insieme al grande impegno professionale della Dott.ssa Rosamaria Zocaro, Coordinatore aziendale trapianti ASL di Pescara.

COME DIVENTARE DONATORE:

Per dichiarare la volontà sulla Donazione di organi e tessuti cellule, si può scegliere tra queste modalità:

— ASL -

Firma il modulo che puoi trovare alla ASL di appartenenza

— COMUNE -

al rilascio o rinnovo della carta di identità firma il modulo per la dichiarazione.

— ATTO OLOGRAFO -

Scrivi la tua volontà su un foglio di carta libera, datato e firmato. Conserva questa dichiarazione nel tuo portafoglio.

— LA COMPILAZIONE DEL TESSERINO BLU del Ministero della Salute, compilato e conservato tra i documenti personali.

— A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE -

Dichiara il tuo SI alla donazione compilando il modulo dell’Associazione (AIDO gruppo Comunale di Pescara - C/0 l’Ospedale Civile - Pescara)

E’ sempre possibile cambiare idea in qualsiasi momento e che ai fini della Donazione, è sempre valida l’ultima dichiarazione resa.

NON ESISTONO LIMITI DI ETA’ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA’ SULLA DONAZIONE.

A. I. D. O

Gruppo Comunale di Pescara

Via Fonte Romana, 8 (PE)

Tel. 3663888898

aido.pescara1@gmail.com