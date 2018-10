Montesilvano, parte la riqualificazione di via Roma

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesco Maragno, ha approvato questa mattina i lavori per la riqualificazione di via Roma. Si tratta di un intervento fondamentale, atteso dai cittadini e dagli operatori commerciali, per la centralità della strada e per l'effetto positivo sull'immagine della città in una zona nevralgica del centro.

L'intervento, che sarà finanziato con un apposito mutuo, consentirà

il rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi di via Roma

la messa in quota della carreggiata, senza la rimozione dell'asfalto esistente

la posa di uno strato di tappetino di asfalto, con stampi a forma di "mattoncino" e successivo trattamento con resine idonee

la rimozione della pavimentazione in porfido sui marciapiedi e la sostituzione con un asfalto stampato effetto marmo

la sistemazione delle alberature esistenti, in particolare per la parte delle radici che ha provocato il rialzamento della sede stradale e la conseguente rottura della pavimentazione.

«La riqualificazione di via Roma è il primo passo per ridare slancio alla zona centrale della nostra città», sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici, Valter Cozzi, «una arteria che collega la piazza comunale con corso Umberto e primo biglietto da visita per chi esce dalla stazione ferroviaria. Da questo intervento di restyling parte anche il rilancio del commercio cittadino. Questa zona, infatti, può essere strategica per l'introduzione della Zona franca che, come nelle altre aree individuate, porterà all'esenzione totale della Tari per i primi due anni di attività in caso di apertura di nuove imprese».