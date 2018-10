Domenica a Montesilvano la festa degli Animali in onore di San Francesco

Domenica 7 Ottobre nel grande Parco della Liberta di Montesilvano (attiguo a Porto Allegro e al canile comunale Dog Village), dalle 10 del mattino al tramonto, si svolgerà la "Festa degli animali 2018" in occasione della festa di San Francesco, patrono degli animali.

Quasi a sottolineare la crescente importanza della manifestazione, quest'anno ci sarà anche la partecipazione di Legambiente e Italia Nostra. Come sempre è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Montesilvano, dell'Ordine dei Veterinari e dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, che saranno presenti con propri stand e veterinari.

"E' da anni la più grande festa d'Abruzzo dedicata agli animali . Lo scorso anno, hanno partecipato oltre 2.000 persone"- precisa Carmelita Bellini del Dog Village, l'associazione che promuove la manifestazione- "Una grande festa, tra vecchi e nuovi amici degli animali, che durerà l'intera giornata, nello stupendo Parco della Libertà di Montesilvano", continua la Bellini.

Ecco il ricco programma: dalle ore 10, consulti veterinari gratuiti, microchippatura gratuita dei cani, educatori cinofili e per la prima volta anche per gatti; diversi punti adozioni di cani e gatti. Sarà presente anche uno sportello per la Tutela dei Diritti degli Animali, per avere assistenza anche su singoli casi. Tante, poi, le attività per i bambini, con anche divertenti laboratori educativi con animali e battesimo della sella con stupendi pony e cavalli. Alle ore 11 parata dei cani in cerca di adozione, alle ore 12 storie di adozioni meravigliose, con premiazioni. Alle ore 16, benedizione degli animali con don Emilio Lonzi. Alle 16,30 sfilata canina.

"La benedizione degli animali vuole essere anche l'occasione per sensibilizzare quella parte del clero, che invece vieta l'accesso ai cani e ai gatti in chiesa." Aggiunge Gabriele Bettoschi, che coordina, come negli anni passati, la manifestazione. "In ogni caso- precisa Cristina Feriozzi, Vice Presidente del Dog Village- per microchippare il cane, bisogna venire muniti di documento identità e codice fiscale del proprietario. I microchip saranno messi gratuitamente grazie al sostengo economico avuto dalla Coop Alleanza 3.0, da sempre vicina alle nostre iniziative per sensibilizzare le coscienze e l'opinione pubbliche" " e...a responsabilizzare le istituzioni ad assolvere con maggiore attenzione i loro ben definiti obblighi verso la tutela degli animali" aggiunge Bettoschi.

Hanno aderito alla manifestazione anche le associazioni Oipa, Lida, Tutela Diritti Animali, Arci,Centro Zoè Nuova saline, Legambinte e Italia Nostra.