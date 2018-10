Online il bando per un posteggio al Mercato di via dei Bastioni

Online il bando pubblico per l'assegnazione di diversi box all'interno del mercato coperto di via dei Bastioni, facenti capo ad una unica concessione: per la vendita alimentare di pesce secco (tutte le specie) e vendita preparati "pronto cuoci" per piatti tipici e tradizionali. Si tratta dei box 34-35-36 di complessivi 19,35 metri quadri.

Guarda la modulistica e il bando

"L'attività consiste nella vendita di pesce secco e di preparati a base ittica di pronti da cucinare, con varie specie di produzioni ittiche, provenienti dall'Adriatico ed anche da altri mari italiani e stranieri – illustra l'assessore alle Attività Produttive Giacomo Cuzzi - A tutela della qualità, prima locale, scelta che contraddistingue la linea riorganizzativa da noi data ai mercati cittadini, i prodotti devono essere muniti di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità ai fini del controllo della qualità e con esposizione di etichetta.

L'area da utilizzare dovrà essere allestita a cura e spese dell'affidatario che dovrà dotarsi di banchi pesce refrigerati.

Questo bando nasce dall'esigenza di completare l'offerta di uno dei mercati cittadini storici, dove presto partirà una riqualificazione straordinaria atta a rilanciarlo e a sfruttarne tutto il potenziale.

Possono partecipare alla procedura di selezione soggetti costituiti come ditta individuale, in forma societaria di qualsiasi tipo, anche in raggruppamenti temporanei di imprese costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o contratti di rete. I richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per l'attività oggetto del presente bando ed essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del Dlgs.59/26.03.2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno".

La concessione verrà affidata per 12 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il plico con la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 9 novembre 2018 debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al Protocollo Generale del Comune sito in Piazza Italia n. 1, aperto dal lunedì al venerdì 9,00/13,00, martedì e giovedì 15.00/17.00 o spedita tramite Raccomandata A.R. (farà comunque fede il timbro di ricezione dell'Ente), indirizzata al Comune di Pescara – Settore Affari Generali – Servizio Mercati P.zza Italia,1 – 65121 Pescara

Non saranno ammissibili richieste pervenute oltre i termini di scadenza sopra stabiliti. Eventuali ritardi nella ricezione del plico saranno ad esclusivo rischio del mittente.

Sul plico dovrà apparire la dicitura "Concessione posteggio del Mercato Coperto Via dei Bastioni – Attività di commercio alimentare - PESCE SECCO E PRODOTTI PRONTOCUOCI".

Le domande pervenute verranno valutate da apposita commissione costituita con separato provvedimento e la graduatoria approvata con apposita determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Pescara e sul sito del Servizio Mercati-Commercio su Area Pubblica (http://mercati.comune.pescara.it )".