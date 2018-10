Da lunedì fino a fine ottobre via Colle Renazzo sarà chiusa al traffico per lavori

"Partiranno lunedì i lavori di raccordo dell'elettrodotto interrato dell'alta tensione di Terna su via Colle Renazzo. I lavori inizieranno lunedì 15 ottobre e andranno avanti fino alla fine di ottobre. Sul posto lavorerà la ditta Roda che dovrà eseguire l'esecuzione dei giunti dei cavi.

E' un lavoro simile a quello già eseguito sulla Tiburtina circa sei mesi fa e richiederà la chiusura della strada dall'incrocio con via Colle Renazzo e via Colle San Donato, incrocio che resterà transitabile, fino al cavalcavia dell'asse attrezzato. Ciò significa che chi impegnerà via Colle Renazzo, provenendo da San Silvestro poi potrà svoltare solo in via Vallelunga.

Oggi i nostri uffici si sono sentiti con la ditta che gestisce i lavori per Terna, che ha assicurato la massima celerità e a loro abbiamo chiesto di trasformare il prima possibile il divieto assoluto di transito sul tratto di via Colle Renazzo citato, in senso unico alternato, viabilità che sarà possibile solo tra circa 20 giorni.

Proseguono intanto i lavori su via Ferrari. In questo caso si tratta di un lavoro del Comune che si sta effettuando in notturna. La prima notte ha riguardato la fresatura del tratto compreso tra via Pizzoferrato e via Aremogna, è stata tranquilla. Non si sono verificati disagi. Questa notte verrà eseguito e completato l'asfalto sul tratto in questione, per riaprire domattina alle 7.

Da lunedì e per tre notti consecutive, si lavorerà invece sul tratto di via Ferrari compreso tra via Aremogna e via Rigopiano. Il tratto è più esteso e richiederà anche la notte di mercoledì, salvo maltempo. Via Bassani Pavone, cioè la strada che corre dinanzi alla stazione ferroviaria sarà la via alternativa per la viabilità".