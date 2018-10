Via Di Sotto, arrivano gli attraversamenti pedonal iintelligenti

Sopralluogo operativo in via di Sotto del vicesindaco Antonio Blasioli con il consigliere Piero Giampietro, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi e il mobility manager del Comune Piergiorgio Pardi, per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che risultano pericolosi nelle ore notturne.

"Si tratta di un progetto molto atteso sulla via, dove di notte diventa davvero problematico attraversare – così il vicesindacoAntonio Blasioli e il consigliere Piero Giampietro – Lavori che concretizzeremo al più presto per rendere sicuri gli attraversamenti di notte: lo faremo non solo con la segnaletica, ma con un particolare sistema di illuminazione, che interagendo con il traffico in arrivo sul passaggio pedonale, illumina il transito del pedone e lo rende visibile alle auto, oltre a illuminare il percorso da un marciapiede all'altro.

Gli attraversamenti saranno diversi, abbiamo a disposizione circa 20.000 euro per intervenire, dando così una risposta che servirà ad eliminare un altro fattore di pericolo sulle strade della nostra città, a tutela delle utenze deboli. Non è il solo intervento in zona come avranno notato i residenti. Stiamo cambiando tutti i vecchi pali della pubblica illuminazione e in due lotti avremo lampade a led su via di Sotto e sulle vie laterali. Le nuove luci che ci faranno risparmiare energia, hanno già dato dei miglioramenti e continueremo ad elaborare soluzioni "illuminotecniche" in una via dove il cono luminoso è oscurato dal filare dei tigli".