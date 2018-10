Dopo la denuncia di Federico l'ascensore rotto al Misticoni sarà riparato

Si è svolto oggi martedì pomeriggio presso la sede del Liceo Artistico Misticoni in viale Kennedy l’incontro tra alcuni delegati dell’associazione CARROZZINE DETERMINATE con il Presidente Claudio Ferrante e la Dirigente dell’Istituto scolastico Raffaella Cocco.

Da alcuni giorni l’ascensore per accedere alle aule della sede del liceo Misticoni risulta rotto ed a denunciare il fatto è stato Il giovane studente della quarta liceo che si è rifiutato di valutare proposte alternative alla riparazione.

Il NO di Federico è stato sentito forte e chiaro, nessun passaggio a braccia da un piano all’altro ma l’ascensore riparato e in tempi brevissimi.

Il gesto coraggioso di questo ragazzo che ha acceso i fari sul diritto al rispetto di una vita scolastica dignitosa ha avuto ampio riscontro, ed è così che grazie ad un insieme di sinergie propositive il pezzo è arrivato, l’ascensore è in queste ore in fase di riparazione e domani, salvo imprevisti tecnici, tornerà in funzione!

“La vicenda di Federico è la dimostrazione che non bisogna mai arrendersi per far valere i propri diritti, soprattutto in tema di disabilità. È una lotta continua ma il cambiamento e la sensibilizzazione della società è possibile!“

così Claudio Ferrante.