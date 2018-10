Carta di identità elettronica, a Pescara dal 5 novembre si potrà prenotare per evitare attese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sì della giunta al sistema di prenotazione delle Carte d'Identità Elettroniche che sarà attivo dal prossimo 5 novembre.

"Si tratta di un servizio positivo e atteso – così l'assessore all'Anagrafe e Urp Simona Di Carlo – che avverrà attraverso il portale del Ministero dell'Interno nella sezione "Carta di Identità Elettronica – Agenda On.line" accessibile tramite il link https://agendacie.interno.gov.it/ . Questa modalità di prenotazione accorcerà distanze e tempi e consentirà ai cittadini richiedenti di scegliere autonomamente data e orario in cui richiedere la propria Carta nelle seguenti sedi: quella centrale di via Calabria; la sede decentrata degli Uffici anagrafici di Piazza Grue; la sede decentrata degli Uffici anagrafici di Pescara Colli.

Per consentire la massima diffusione del servizio saranno estesi gli orari di apertura delle sedi "decentrate" degli uffici anagrafici di P.zza Grue e Colli, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00; il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00. In questi orari verranno rilasciate sia le carte di identità elettroniche che i certificati. Di conseguenza a partire dal 3 novembre, gli uffici dell'Urp saranno chiusi nella giornata del sabato, sia per consentire il potenziamento delle sedi decentrate e anche alla luce dei report effettuati nel corso del tempo che testimoniano dati attestanti un numero esiguo di pratiche evase nella giornata di sabato".