Legionella nell'acqua dello Stadio. Firmata l'ordinanza che ne vieta l'utilizzo

Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dalle fonti dello Stadio Adriatico Cornacchia.

L'ordinanza è arrivata dopo aver ricevuto i risultati di alcuni campionamenti effettuati dalla ASL che hanno riscontrato tracce di legionella.

La ASL non ha fatto richieste di divieto di utilizzo ma l'amministrazione, in via precauzionale, ha deciso di firmare l'ordinanza.

La struttura rimarrà comunque aperta anche se l'acqua potrà essere utilizzata solo per le docce, almeno fino a quando gli enti preposti non daranno esito diverso circa la presenza del batterio e dopo le operazioni di sanificazione che il Comune e Aca effettueranno per una durata stimata di cinque giorni.