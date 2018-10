Mense scolastiche, mercoledì 24 ottobre il servizio tornerà operativo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Riapriranno mercoledì 24 ottobre le mense scolastiche comunali. Attendiamo dalla Asl il nulla osta all'avvio del servizio, necessario per il ripristino della mensa. Un atto ufficiale che acquisiremo nella giornata di lunedì, giornata in cui la Asl effettuerà l'ultimo sopralluogo previsto dal protocollo per constatare l'avvenuta pulizia dei locali, cosa che consentirà all'Amministrazione di emanare un'ordinanza di revoca della sospensione della ristorazione.

Fatta l'ordinanza la ditta potrà mettere in funzione le cucine e riattivare il servizio mensa per la giornata di mercoledì.

Le iscrizioni al servizio resteranno aperte, al momento sono oltre 3.350 le richieste pervenute; per quanto attiene al pasto da casa attendiamo i riscontri dalle scuole, a cui fa capo la gestione.

Com'è sempre accaduto condivideremo con scuole e famiglie tutti i passaggi, stiamo a tale proposito organizzando un incontro con i comitati e i rappresentanti dei genitori con i quali abbiamo dialogato in questi mesi, che si svolgerà entro mercoledì, perché il rapporto instaurato su trasparenza e interlocuzione continui nella massima chiarezza e disponibilità".