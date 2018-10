Attenzione, maltempo causa problemi al manto stradale in via Monte Faito e via Fonte Romana

Problemi al manto stradale in via Monte Faito e in via Fonte Romana davanti l'ospedale.

Una Citroen rossa è finita con lo pneumatico anteriore sinistro in una buca che si è aperta nel manto stradale davanti l'Ospedale Civile. In via Monte Faito, l'asfalto della rotatoria dopo l'ufficio postale, in direzione ospedale, è crollato e si è aperta una voragine che è stata transennata.