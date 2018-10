Montesilvano, auguri a Linda Di Felice per i suoi 102 anni

Il vicesindaco Ottavio De Martinis ha consegnato questa mattina una targa a Linda Di Felice che ha festeggiato i suoi 102 anni.

«Con la signora Linda ci siamo dati appuntamento al prossimo 23 ottobre», prosegue De Martinis, «Linda è una signora tranquilla e affettuosa ed è un vanto, per la città, ospitare lei e le altre 83 signore nella struttura Santo Volto di via Marinelli. Per me, poi, che venivo qui a servire messa quando ero bambino, è ogni volta un tuffo al cuore con ricordi meravigliosi».