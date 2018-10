Mense scolastiche, domani riparte il servizio. Oltre 3500 i bambini iscritti

Revocata stamane con ordinanza la sospensione del servizio di refezione scolastica del Comune di Pescara. Da domani, dunque tornano operative le mense per quanti si sono iscritti al servizio.

“Riprenderà come annunciato domani, mercoledì 24 ottobre la ristorazione nelle scuole comunali che prevedono la mensa per i bambini che si sono iscritti al servizio – così l’assessore all’Istruzione Giacomo Cuzzi - Si tratta della fine dell’attesa e anche della doppia merenda, autorizzata fino alla ripresa della mensa. E' dunque l’inizio di un nuovo rapporto, che vogliamo sia chiaro e duraturo, dopo la brutta vicenda delle intossicazioni che si sono verificate in giugno e che ha portato alla revoca del precedente assegnatario dell’appalto.

Sono a ieri 3.346 le domande di iscrizione pervenute attraverso l’apposita piattaforma, a cui si aggiungono 200 iscrizioni al servizio per i nidi comunali e al pasto da casa, che farà il suo esordio anche in città, come ci hanno richiesto i genitori e che sarà governato dalle scuole stesse secondo un regolamento ad hoc adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dagli istituti comprensivi cittadini. Sarà ancora possibile iscriversi attraverso la piattaforma a disposizione fino al 31 ottobre, o scegliere l'opzione del pasto da casa, perché il servizio abbia la massima copertura. Proprio per la messa a regime della mensa, si invitano i genitori che non lo avessero ancora fatto a comunicare alla Asl l'esigenza di diete particolari per i propri bambini, al fine di poterli inserire nei menu.

Ci auguriamo che tutto proceda al meglio, la salute dei bambini ci sta da sempre a cuore, diventa ancora più importante dopo quello che è accaduto, che abbiamo alle spalle, ma terremo sempre ben presente, perché ci vede parte lesa insieme ai piccoli e alle famiglie.

A maggior ragione terremo alta l’attenzione, così come sarà strettissima la collaborazione con la Serenissima Ristorazione, il nuovo gestore del servizio, in quanto ditta che ha partecipato all’appalto e che si è resa disponibile a subentrare dopo la procedura di interpello da noi effettuata, secondo quanto prescrive la legge e alla quale va il nostro buon lavoro.

Buon nuovo inizio a mensa ai bambini, ai dirigenti e ai docenti e anche a tutto il personale che renderà materialmente possibile il servizio, nonché ai genitori con i quali porteremo avanti il dialogo diretto costruito in questi mesi perché si consolidi la fiducia nel servizio e anche perché ne diventino, con noi garanti, attraverso i mezzi che lo stesso appalto prevede per coinvolgere le famiglie”