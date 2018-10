Ognissanti, come cambia la viabilità nelle zone dei cimiteri

In vista della ricorrenza per la commemorazione dei defunti, per accogliere il flusso delle visite nei cimiteri, dal 27 ottobre al 2 novembre saranno attive queste limitazioni al traffico nelle zone dei 2 cimiteri di Pescara.

Per il cimitero di Colle Madonna sarà istituito il senso unico in via Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra via Ciattoni e via Pandolfi, direzione di marcia est-ovest, a salire. Sarà istituito inoltre il senso unico di marcia in via Tiberi a scendere.

Nella struttura partiranno invece dopo la commemorazione dei defunti i lavori tesi alla messa in sicurezza del dissesto di alcune zone del cimitero. L'impresa è pronta ad iniziare il lavoro. Si renderà quindi agibile anche quest'ala.

Per il cimitero di San Silvestroverrà invece istituito il divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per consentire la percorrenza su entrambi i sensi di marcia, mentre nel tratto di via Vallelunga la direzione di marcia sarà mare-monti nel tratto compreso tra l'ingresso del nuovo cimitero e Colle Renazzo".