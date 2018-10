Occupazione abusiva in viale Europa a Montesilvano, murati gli ingressi di un appartamento

L'appartamento di viale Europa 37, che era stato occupato abusivamente e sgomberato dai carabinieri lunedì scorso, è stato messo in sicurezza.

Questa mattina alla presenza del vicesindaco Ottavio De Martinis, gli operai di una ditta specializzata intervenuti su richiesta dell'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale) hanno provveduto a murare gli ingressi. L'alloggio è stato abitato per anni dal legittimo assegnatario: un nucleo familiare composto da una signora di 96 anni e il figlio che, a causa di problemi di salute, si sono trasferiti a Ortona. Nel momento in cui le stanze sono state liberate da tutta la mobilia e gli assegnatari si apprestavano a consegnare le chiavi all'Ater, ci sono stati due tentativi di occupazione che sono stati sventati dai carabinieri di Montesilvano. Questa mattina è intervenuto l'Ater, con la supervisione dell'architetto Rosanna Di Nicolantonio, che ha provveduto a mettere in sicurezza e a murare gli ingressi dell'appartamento, che necessita, comunque, di alcuni lavori. Appena, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale lo metterà di nuovo a disposizione il Comune provvederà a una nuova assegnazione.