Cioccolandia e Halloween, si apre la stagione degli eventi nel centro di Pescara

Dolce appuntamento con Cioccolandia, dal 31 ottobre al 4 novembre su Corso Umberto, dove si prepara la quarta rassegna che unisce Comune, Confesercenti e Anva. Stand, assaggi e intrattenimento che avrà il clou il 31 ottobre, con l'accoppiata con il Pescara Urban Shopping dedicato ad Halloween: nel Centro Commerciale Naturale animazione, musica, buone occasioni per aprire la stagione degli eventi che porterà a Natale. Stamane la conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, il direttore di Confesercenti Pescara Gianni Taucci, Luigi Patriarca dell'Anva per Cioccolandia e Mauro Di Pietro e Simone D'Angelo per Endas Abruzzo e Pescara Urban Shopping Halloween.

"Cioccolandia e Halloween tornano da re nel calendario annuale degli eventi invernali cittadini - afferma l'assessore alle Attività Produttive e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– Doppio appuntamento con un evento dedicato alla cioccolata che porta sulle nostre strade migliaia di persone, oltre ad un pubblico di appassionati che da sempre segue questa manifestazione. Il meglio del settore sarà in mostra su Corso Umberto, la tradizione cioccolatiera di tutta Italia e tante iniziative in programma per divertire grandi e piccini. La manifestazione è nata per far conoscere il cioccolato artigianale ad un vasto pubblico e divenire la giusta miscela di gola e mente, di commercio e cultura.

Non solo stand, ma anche eventi dedicati agli appassionati più giovani, con laboratori e occasioni per saperne di più sul cioccolato, sui nostri prodotti e sui marchi del settore.

E come l'anno scorso Pescara Urban Shopping si sposa con Cioccolandia nel centro commerciale naturale. Non chiuderemo strade, gli eventi saranno concentrati sulle vie dello shopping dove sarà possibile viverli in sicurezza. E' anche la prima iniziativa del programma di eventi delle feste natalizie che stiamo abbozzando e che partirà a breve, da Luci d'artista al Capodanno che animeranno tutta la città".

"Riuscire a mettere in piedi una manifestazione in contemporanea al 30ennale di Perugia è stato difficile ma ci ha dato grandi soddisfazioni – così Gianni Taucci, Confesercenti - contiamo qualche espositore in più dello scorso anno, con 25 stand e ciò significa che Cioccolandia interessa molto agli operatori del settore: non faremmo mai concorrenza a Perugia, ma avere belle adesioni, malgrado Perugia significa che la piazza lo merita. Gli stand saranno tutti aperti a vendita e degustazione e con uno spazio dedicato ai bambini per i laboratori, capace di avvicinare tutti al mondo del cioccolato. Si rinnova la sinergia fra Comune, Confesercenti e Anva associazione degli ambulanti che porterà 5 giorni di bontà nel cuore di Pescara".

"La manifestazione si incentrerà molto sui laboratori – precisa Luigi Patriarca, di Anva – Lo scorso anno abbiamo riscontrato un interesse pazzesco da parte dei bambini, che quest'anno accoglieremo con curiosità ed esperienze inedite. Interessanti sono state anche le sinergie con le associazioni del sociale che ci hanno dato la possibilità di vivere incontri unici. Gli espositori, abbiamo una bella rappresentanza dal nord Italia, Abruzzo e Puglia, brand come ChocoPassion, Max Dolcezza di San Severo e Genis di Giulianova che si sta inserendo anche a livello nazionale. Cioccolato di qualità e in sinergia con altre eccellenze del territorio. C'è anche una piccola azienda con un miele di qualità L'Ape di Papà, da Canosa Sannita, che presenterà un miele al cacao frutto di una sperimentazione importante che li ha portati a spostare anche le arnie in Piemonte nelle vicinanze di alberi di nocciola per aggiungerle un sapore diverso al miele".

"Siamo contenti della rinnovata collaborazione con Cioccolandia – così Marco Di Pietroe Simone D'Angelo di Endas Abruzzo - Pescara Urban Shopping torna a vestirsi di Halloween con una edizione di nuovo speciale nel centro commerciale della città. Street band per portare la musica nelle vie interessate, laboratori, intrattenimento con musica, truccabimbi e gadget per tutti. C'è anche una scuola di danza che farà ballare allievi e pubblico, regaleranno leccornie per Halloween. Eventi dalle ore 16 in poi".