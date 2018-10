Il Leo Club a supporto della scuola

Nella mattinata di lunedì 29 ottobre, i ragazzi del Leo Club Pescara – associazione umanitaria giovanile afferente al Lions Clubs International – si recheranno presso la scuola elementare “Don Milani” nel quartiere di Fontanelle per donare materiale didattico di vario genere alla struttura per il valore complessivo di Euro 1000. Questa cospicua cifra è frutto delle vendite di pandorini e uova di pasqua avvenute rispettivamente nel periodo natalizio e in quello pasquale nelle piazze della città, all'interno del service “School4You”, portato avanti da anni da tutti i Leo Club sparsi sul territorio nazionale. La scelta dell'istituto a cui fornire il materiale è stata presa dai soci del Club basandosi prettamente sul criterio di necessità, con la forte intenzione di prediligere rioni solitamente più dimenticati e, per questo, meritevoli di un occhio di riguardo che si auspica non essere sempre l'eccezione. “Siamo molto soddisfatti della buona riuscita del progetto” - ha affermato Francesca Cupido, vice-presidente del Leo Club Pescara - “con la speranza che quella che può sembrare solo una piccola goccia nel mare possa essere in realtà il seme per un progetto più grande di inclusione”. Il Leo Club Pescara ringrazia il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pescara 1 prof.ssa Teresa Ascione e la referente del plesso di Via Sacco maestra Assunta per la fattiva collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa.