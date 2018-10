Vento forte, diversi interventi dei Vigili del Fuoco per gli alberi. Quelli pericoloso devono essere rimossi

"A fronte delle raffiche di vento, a tratti molto intense, che hanno interessato un po' tutta la penisola e anche la città di Pescara e che hanno determinato la caduta di numerosi rami e alberi, anche di piccola grandezza, in vie e parchi cittadini abbiamo attivato subito tutte le verifiche attraverso l'Ufficio Verde del Comune, per capire situazioni e cause delle rotture. Nel mese di settembre il servizio Verde ha reso ufficiale, attraverso una indagine esplorativa volta ad individuare un operatore che verificasse il rischio su 1.075 esemplari di alberi della città, l'elenco degli alberi interessati dalla cosiddetta Vta (Visual tree assestment), tra cui rientra anche il pioppo di via Avezzano. Quel pioppo, come gli altri dello stesso filare, nel recente passato sono stati oggetto a più riprese della riduzione della chioma, per una progressiva eliminazione dei pericoli derivanti da patogeni fungini, localizzati in porzioni della chioma.

Andremo sicuramente a trovare la signora ferita per testimoniarle la vicinanza e l'attenzione da parte del Comune per quanto le è accaduto, in questa giornata che ha visto i nostri operai, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale occupati su più fronti per via del vento. L'albero di via Avezzano, come detto, non è stato l'unico intervento odierno, in queste ore abbiamo avuto criticità anche in via Pepe, via Aterno, via Fiume Verde, via di Sotto, via Monte di Campli, via Muzii, via Monte di Campli, via Colle Scorrano, viale della Riviera, via Rio Sparto e altre zone della città, tanto che abbiamo deciso di chiudere i cimiteri per la giornata di oggi proprio per evitare ogni tipo di rischio, vista la persistenza del vento.

Quando noi per primi abbiamo invocato la necessità di indagare su salute e stabilità dei nostri alberi, come nessuno aveva sentito l'esigenza prima, siamo diventati un caso nazionale a causa della protesta scatenata dalle associazioni ambientaliste non appena la manutenzione straordinaria e i tagli degli alberi pericolosi sono iniziati, una protesta che sull'onda lunga della strumentalizzazione ha voluto disegnarci come incompetenti tagliatori di alberi sani e non come Amministrazione impegnata nella valutazione di un rischio che prima di noi nessuno aveva adeguatamente valutato, ma che esiste e i fatti di questa mattina, insieme alle perdite di diversi esemplari col maltempo dei giorni scorsi, lo dimostrano.

Un rischio con cui è certo necessario convivere, senza psicosi, ma che va preventivato, affrontato e monitorato con fermezza, perché nessuno debba sentirsi in pericolo in città, specie se gli alberi si trovano in ambienti densamente antropizzati come il nostro, come abbiamo iniziato e continueremo a fare noi, che siamo anche gli unici ad aver ripiantato il doppio degli alberi rimossi e ad aver sollecitato altre piantumazioni di cui presto diremo, stavolta però nel silenzio assordante dei paladini del verde pubblico".