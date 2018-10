Il 3 e 4 novembre al Porto Turistico la seconda edizione di QuattroZampe Expo

Workshop, esibizioni, sfilate, concorsi, 70 espositori e tantissimi gadget, il tutto a ingresso gratuito anche per gli animali. Sono questi gli ingredienti della seconda edizione di QuattroZampe Expo, la prima fiera professionale del Centro Sud Italia dedicata al mondo del Pet, in programma il 3 e 4 novembre al polo espositivo del Porto turistico di Pescara.

Dopo lo strepitoso successo della prima edizione, che nel 2017 ha registrato oltre 15mila presenze, l’appuntamento promosso da Video & Dintorni, con il sostegno della CNA di Chieti e di Pescara, è pronto a fare il bis con tante novità dedicate ad adulti e bambini amanti degli animali, ma anche a professionisti del settore.

La grande affluenza registrata durante la prima edizione, infatti, se da un lato conferma come il settore del Pet abbia un’enorme potenziale di crescita nel Centro Sud Italia, con un vertiginoso aumento del volume d'affari stimato nei prossimi anni, dall’altro attesta la città di Pescara come apripista per lo sviluppo di tutte le attività che ruotano intorno al mondo degli animali a 360 gradi.

Cani, gatti, pappagalli, criceti o tartarughe, sono ormai diventati componenti della famiglia a tutti gli effetti e rallegrano le abitazioni in numero sempre più crescente: si stima, infatti, che oltre il 50% della popolazione goda della compagnia di un animale domestico.

E’ a tutte queste famiglie “allargate” e a chi sta meditando di adottare un pet che l’evento QuattroZampe Expo è dedicato. Dal pet food al benessere del proprio animale, passando per la pet therapy e le attività sportive, la fiera rappresenterà, infatti, un’occasione per fare un piacevole tuffo nel mondo dei nostri amici a quattro zampe, per imparare a conoscerli meglio, ma anche per scoprire come prenderci cura di loro grazie ai preziosi consigli degli esperti.

Nel corso della fiera ci sarà spazio anche per la formazione e l’informazione grazie alla tavola rotonda “Il naso del cane”, un momento di approfondimento per comprendere l’importanza di Fido e del suo infallibile fiuto nella ricerca delle persone disperse. L’incontro, in programma il 3 novembre dalle 10 alle 12, prevede la partecipazione di: Andrea Mazzatenta, docente di Psicobiologia e Psicologia della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, che analizzerà gli aspetti tecnico scientifici; gruppi cinofili delle varie forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, per gli aspetti operativi; Alessandro Di Tano, giudice che si occuperà degli aspetti legislativi; Annalisa Loconsole, presidente dell’Associazione Penelope, che analizzerà i risvolti emotivi. Saranno poi dei contribuiti video a dimostrare l’importanza dei droni nella ricerca delle persone disperse, mentre l’Associazione Italiana Cani d’Allerta Diabete spiegherà il ruolo fondamentale giocato dagli animali nel soccorso di persone diabetiche. Dopo un interessante focus sul ruolo dei media nella risoluzione dei casi, la tavola rotonda si concluderà con la dimostrazione dell'operatività dei gruppi cinofili delle forze dell'ordine che, in modo esclusivo, daranno un esempio pratico delle tematiche affrontate nell'area della fiera dedicata alle performance.

QuattroZampe Expo rappresenterà anche un momento di pura vanità per gli amici pelosetti. Ai cani e ai gatti più belli, originali, simpatici e fascinosi sono dedicati i concorsi The Best Cat (3 novembre ore 10) e The Best Dog (4 novembre ore 15.30) dove tutti gli animali – di taglia grande oppure piccola, meticci o di razza – potranno mostrare la propria bellezza, classe e simpatia, sfilando davanti alla giuria con l’obiettivo di conquistare sia il titolo di riferimento che i ricchi premi previsti nella competizione.

E ancora competizioni di agility dog, dimostrazioni di toelettatura, prove di lavoro, obbedienza, performance ludiche e tante altre attività per rendere ancora più stretto il legame tra il proprietario e il proprio pet che ormai non è più visto come un semplice animale, ma amato e accudito come un familiare.

Il taglio del nastro di QuattroZampe Expo è in programma alle 10 del 3 novembre con chiusura della fiera alle 19.30 (domenica dalle 9 alle 19.30). La manifestazione prevede l’ingresso gratuito e aperto anche agli amici animali, secondo il regolamento previsto per la partecipazione a eventi pubblici approvato dal Comune di Pescara.

Per consultare il regolamento di accesso alla fiera con animali, per maggiori informazioni e per consultare il programma completo: www.quattrozampeexpo.it