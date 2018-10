Maltempo e danni al verde pubblico: oggi riaprono i parchi tranne il Parco della Pace

Dopo il maltempo dei giorni scorsi oggi riapriranno tutti i parchi cittadini tranne il Parco della Pace di via Aterno dove un grosso cipresso "Arizonica" è caduto scardinando la recinzione e quindi rimarrà ancora chiuso per qualche giorno, il tempo necessario alla messa in sicurezza.

Sono iniziati i lavori in via Avezzano per la messa in sicurezza dei pioppi da cui è derivato l'incidente di ieri che ha visto coinvolta una donna rimasta ferita alle gambe.

In merito alla manutenzione del verde in città il vicesindaco e assessore al Verde e Parchi Antonio Blasioli segnala alcuni numeri su quanto l'Amministrazione ha fatto e sta facendo e ricorda che, numeri alla mano, non si trovano precedenti nella storia amministrativa e verde di Pescara.