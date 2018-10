Il cordoglio del sindaco Marco Alessandrini per la scomparsa di Anna Rita Rossini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono molto dispiaciuto della prematura scomparsa di Anna Rita Rossini.

La città perde una forza sempre disponibile a diventare motore di iniziative nel sociale e per la parità di genere, argomento che l'ha impegnata fra le altre cose che seguiva e curava.

Ha combattuto con fermezza e coraggio contro una malattia feroce, che non le ha dato tregua, fino all'ultimo, prendendole la vita a un passo dal suo 50esimo compleanno, ma che non è riuscita a spegnere l'interesse per le cose e le persone della sua città, che con questo saluto mi sento di rappresentare nel manifestare cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi famigliari".