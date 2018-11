Terminata via Ferrari, segnaletica fra due settimane

"Terminata la riqualificazione di via Ferrari, un lavoro fatto che si è svolto di notte, cosa che ha limitato al massimo i disagi e consentito al cantiere di avanzare in sicurezza, privo del traffico delle ore di punta. Fatto il manto stradale, manca solo la segnaletica che verrà eseguita entro due settimane, per garantire una migliore resa dell'asfalto e quindi anche una maggiore durata della segnaletica. Venerdì alle 19 e quindi ancora di notte, completeremo via Aremogna con fresatura dell'asfalto vecchio e nuovo manto fino all'incrocio con Via Arapietra.

Continua in questo modo la nostra vasta e serrata opera di manutenzione che da sempre è il nostro primo obiettivo: con un progetto già approvato in giunta abbiamo deliberato anche il rifacimento dei sottopassi ferroviari dinanzi a via Rigopiano e via Ferrari. Si è da poco conclusa anche la gara per il rifacimento della strada parco (pista ciclabile e percorso pedonale lato monte), ad aggiudicarsela è stata la Eurostrade di Caserta che è la stessa ditta che ha lavorato a maggio e giugno sulla riviera nord. Dovrà cominciare sotto riserva di legge per le condizioni di pericolo rivolte a pedoni e ciclisti, per cui prevediamo che entro novembre saranno all'opera. È un lavoro che tutti ci hanno sollecitato e che nessuno aveva mai affrontato prima.

Strada parco a cui stiamo dando una grande attenzione e dove si sono da poco concluse le operazioni di potatura delle siepi e cura del verde che abbiamo portato avanti in questa settimana".