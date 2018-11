Guai legali per Marco Verratti. Fermato a Parigi per guida in stato di ebbrezza

Guai legali per Marco Verratti.

Il centrocampista pescarese del PSG, dopo essere stato stato fermato dalla polizia francese, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato sottoposto al test alcolemico che ha dato risultati ben oltre il limite consentito (0,49 mg/l quasi il doppio della soglia massima consentita in Francia che è di 0,25).

Verratti è stato trattenuto per diverse ore per poi essere rilasciato in attesa del processo. Verratti, che si è subito scusato, subirà probabilmente una multa per non aver rispettao il codice etico del club parigino.