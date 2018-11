Gli allievi dell'Ursus Pescara si sono ritrovati dopo 50 anni dal 2° posto nazionale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si sono ritrovati dopo 50 anni i giocatori della S.S.Ursus della categoria Allievi che nella stagione calcistica 1968/69 conquistarono un onorevole secondo posto al campionato nazionale.

Una serata indimenticabile, per i 29 partecipanti, con emozioni e sentimenti immutati, nonostante qualche ruga e chilo in più e diversi capelli in meno, che ha trovato il giusto luogo nel celebre ristorante pescarese "Lo STORIONE".

Al termine l'attesissima torta su cui campeggiava, in grande risalto, l'immagine della squadra che fu per la gioia di tutti quelli che vi hanno preso parte così, nell'ordine:

l'allenatore Clemente Prioli ,

, il talent scout Antonio Barbetta

e gli "eterni" allievi : Mario Fioretti Emilio Tuccella Lino Maione Lamberto Maione Antonio Pandolfi Antonio Matarazzo Ettore Fioretti Enio D'Orazio Umbeto Sforzato Valter Brandimarte Roberto Gentile Ubaldo Cecamore

Per la cat. Juniores: Franco Ciulli Vansi Gabriele Uranio Ortolano Paolo Di Girolamo Dante Baldassarre Rodolfo Latorre Corrado D'Ilio Antonio Di Giovanni Guido Cupido Guerino Bruni Alfonso Di Giacomo Giancarlo Di Camillo Domenico Prioli Vittorio Prioli



Il prossimo appuntamento? A breve, tra poco meno di 50 anni…