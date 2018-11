Partirà domani a Pescara il 204° corso per allievi Agenti della Polizia di Stato presso la Scuola per il Controllo del Territorio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il prossimo 8 novembre prenderà avvio il 204° corso di formazione per Allievi Agenti articolato in otto mesi residenziali dall’8 novembre 2018 al 7 luglio 2019 e in quattro mesi di applicazione pratica presso gli Uffici/Reparti di assegnazione dall’8 luglio 2019 al 7 novembre 2019.

Al 204° corso faranno parte 491 allievi di cui 459 già idonei non vincitori con visita medica già sostenuta mesi fa.

Gli istituti di istruzione impegnati alla formazione degli Allievi Agenti sono 4:

Scuola Allievi Agenti Alessandria (190 allievi)

Scuola Allievi Agenti Peschiera del Garda (75 allievi)

C.A.P.S. Cesena (136 allievi)

Scuola Controllo Territorio Pescara (90 allievi)

La Scuola di Polizia di Pescara ha appena concluso il 200° corso il 18 ottobre us., gli Agenti in prova hanno già raggiunto le sedi di assegnazione.

Soddisfazione ed apprezzamento sono stati espressi dalla Federazione dei sindacati di Polizia, CONSAP ADP ANIP Italia Sicura, che auspica il successivo scorrimento delle graduatorie dei bandi del concorso per 1148 posti.

L’obiettivo della Federazione sindacale di Polizia sarà quello di impegnare il Governo, viste le continue dichiarazioni di assunzioni straordinarie per le carenze organiche della Polizia di Stato, a scorrere la graduatoria che rimane valida per 3 anni.

La stessa vigilerà sulle iniziative e si farà sempre promotrice di soluzioni ottimali per il benessere del Personale di Polizia.

Il Segretario Generale Provinciale di Pescara della CONSAP, Rossano TOMEI, augura a tutti gli Allievi ed Allieve del 204° Corso un piacevole inizio della nuova esperienza formativa ed addestrativa.