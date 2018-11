Guido Dezio è il nuovo Direttore Generale del Comune di Pescara

Guido Dezio si è dimesso dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione di Tua Spa ed è stato nominato Direttore Generale del Comune di Pescara.

Sulla sua dimissione/nomina si è espresso il Consigliere Regionale delegato ai Trasporti, Mobilità ed Infrastrutture Maurizio Di Nicola che ha ringraziato Dezio e gli ha augurato buon lavoro.

Desidero ringraziare pubblicamente Guido Dezio per il l’impegno profuso e per il grande lavoro svolto per Tua Spa, la sua esperienza è stata molto preziosa per la società unica di trasporto pubblico abruzzese e non sarà facile farne a meno.

Ha svolto un lavoro di fondamentale importanza in questa fase di transizione e di riorganizzazione degli assetti societari, contribuendo a garantire l’equilibrio di bilancio aziendale e a realizzare gli obiettivi della società.

Apprezzo altresì la scelta di chiarezza che Dezio ha fatto con le immediate dimissioni, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Lgs. 39/2013, lui non versava in condizione di incompatibilità tra incarichi amministrativi e che questa eventuale incompatibilità si sarebbe semmai palesata solo a seguito della nomina a Direttore Generale, a seguito cioè di un’istruttoria di verifica di sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Dimettendosi preliminarmente egli ha dunque evitato ogni tipo di questione e confutato ogni dubbio sulla legittimità della sua posizione.

Auguro a Dezio buon lavoro presso il Comune di Pescara consapevole del fatto che il sindaco Marco Alessandrini ha scelto un direttore generale dall'alto profilo tecnico'