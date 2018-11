Pettinari condannato per diffamazione. Dovrà risarcire D'Alfonso con 50mila euro

Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5S dovrà risarcire l'ex presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, con 50mila euro (su 200mila richieste) e il pagamento delle spese legali.

La condanna, emssa dal giudice Marco Bortone del tribunale di Pescara, è arrivata dopo la richiesta di risarcimento fatta da D'Alfonso per le dichiarazioni di Pettinari in merito alla vicenda dell'acquisto del palazzo della Asl di via Rigopiano il quale, secondo il consigliere del M5S, sarebbe stato pagato il triplo del suo valore.

La sentenza del giudice Bortone riporta che le dichiarazioni di Pettinari

“non appaiono pertinenti allo scopo informativo da conseguire, improntate a serene obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e a leale chiarezza e corretta manifestazione delle proprie opinioni”.

e inoltre

“gli argomenti usati non possono essere considerati mera critica della condotta dell’avversario politico, apparendo invece essere stati mirati soltanto ad evocare l’indegnità della sua persona e delle modalità di esercizio delle sue funzioni pubbliche”.

In sostegno a Pettinari si schierano i portavoce del M5S Abruzzo che prendono atto della condanna pur non condividendola e annunciando il ricorso fino alla Cassazione: