La palestra di San Silvestro concessa in uso alla Parrocchia

Nella giornata di ieri la giunta comunale ha deciso favorevolmente per la concessione in uso alla Parrocchia di San Silvestro della struttura polivalente "Nando Filograsso", adiacente al plesso scolastico. Una concessione al canone simbolico annuo di 51,65 euro, considerando che la Parrocchia opera senza finalità di lucro ed esplica attività finalizzata alla prestazione di servizi d'interesse pubblico-istituzionale.

"Si è risolta felicemente e con una decisione in favore della comunità la gestione del centro polivalente di San Silvestro – così il sindaco Marco Alessandrini – Una struttura che abbiamo completato e reso agibile e che ora potrà avere una sua vita, decisa dalla comunità stessa, grazie alla convenzione che questa Amministrazione ha voluto porre in essere con la parrocchia, raccogliendo la proposta della stessa a cui hanno lavorato i nostri uffici del Settore Patrimonio attraverso l'assessore Gianni Teodoro, perché si giungesse a una soluzione in tempi brevi a favore della comunità. La struttura è stata completata e riaperta dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, che ha disposto i lavori necessari all'effettiva ultimazione e che si sono conclusi con l'intitolazione a Nando Filograsso. La convenzione ci consente ora di restituire direttamente alla popolazione una struttura di aggregazione preziosa e voluta, specie in attesa del completamento dei lavori antisismici della scuola di San Silvestro su cui abbiamo investito 800.000 euro e che verrà ultimato nei prossimi mesi. L'attribuzione della struttura in parola alla Parrocchia richiedente, costituisce un'operazione di indubbia valenza sociale per la città, lo facciamo consapevoli che sia la soluzione ottimale che riassume la volontà della gente di San Silvestro circa le attività da svolgervi e la volontà di poter direttamente disporre degli spazi che ha a lungo atteso".

"Siamo molto soddisfatti di questa soluzione che consentirà a quegli spazi di prendere vita – così l'assessore Gianni Teodoro– La convenzione è simbolica, affidiamo nei fatti la gestione alla parrocchia, come collettore di tante realtà associative che contribuiranno tutte a dare una vocazione al centro e a renderlo un luogo di aggregazione che ha un valore potentissimo, perché al momento la comunità è in attesa della scuola, per via dei necessari lavori di adeguamento sismico ed energetico. La Parrocchia di San Silvestro rappresenta una realtà molto amata e frequentata sia dai fedeli che dai residenti, per la sua particolare localizzazione è anche un centro di aggregazione per giovani, bambini ed anziani. Le attività svolte sono tante anche sul restante territorio comunale, soprattutto sul fronte del sostegno sociale ragion per cui la richiesta inoltrata dal parroco don Maurizio Buzzelli al Comune ci ha subito favorevolmente colpito e abbiamo lavorato per renderla possibile. Ciò è stato possibile perché tale sinergia rientra pienamente nelle norme del Regolamento per la Gestione dei Beni Comunali, è un'operazione a costo zero per l'Ente ed è a tutto vantaggio del Comune e della città, perché ci consente di rendere fruibili spazi pronti ma ad oggi non ancora animati.

Si tratta di una concessione a carattere temporaneo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione e completamento di tali lavori della scuola, di cui la struttura tornerà ad essere parte integrante una volta riprese le attività didattiche e parascolastiche. Oltre agli oneri sopra specificati, saranno poste a carico della Parrocchia le spese per le utenze varie, quelle di manutenzione ordinaria, di custodia e sorveglianza, nonché quelle necessarie a mantenere l'immobile in maniera decorosa. Siamo convinti che il centro sia in ottime mani e che quegli spazi avranno finalmente una destinazione meritoria e viva".