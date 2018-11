Hai problemi di udito? Fai il test gratuito presso la UGL di Montesilvano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mercoledì 14 Novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la sede UGL di Montesilvano in Via Mazzini 10 (vicino al comune), con la collaborazione del Centro Amplifon di Montesilvano, si potrà sostenere l'esame audiometrico gratuito, un controllo fondamentale per verificare lo stato dell'udito.

I test dell'udito vanno eseguiti periodicamente, anche ai fini del rinnovo della patente. Sono essenziali per comprendere lo stato di salute del proprio apparato uditivo. L'età, l'esposizione ripetuta a forti rumori, gli stili di vita sono le maggiori cause di deficit uditivi. La Ugl, fedele al motto "prevenire è meglio che curare" ti offre la possibilità di sottoporti a test e screening dell'udito, gratuiti, nella propria sede.

Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e uno staff di specialisti, in pochi minuti, potrai eseguire il tuo esame audiometrico.

Rilevazione del deficit uditivo:

Gli esami audiometrici sono in grado di rilevare traumi, patologie, deficit uditivi e stabilirne il grado di gravità. L'esito della visita consente agli specialisti presenti, presso la nostra sede, di ideare soluzioni personalizzate in base alle reali problematiche della persona.