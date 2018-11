Consulta degli Studenti Pescara - riprendono le attività

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale composto da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti dagli studenti della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni.

Il D.P.R. 567/96 è la norma che disciplina la materia già oggetto della direttiva del Ministro dell’Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le indicazioni normative che regolano le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Il decreto, con le sue successive modifiche (D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07), offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa operano.

La Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara riprenderà i suoi lavori giovedì 15 presso l'aula magna dell'Istituto Aterno-Manthonè (scuola cassiera) con la prima plenaria che vedrà l'elezioni del nuovo presidente provinciale degli studenti di Pescara.