Via Delfico, soldi pubblici spesi due volte per incompetenza dell'amministrazione

In Via Delfico, strada di collegamento tra Via B. Croce e Viale Marconi, dopo ripetute segnalazioni provenienti dal sottoscritto (Massimiliano Di Pillo), è stata recentemente ripristinata tutta la segnaletica orizzontale. Particolare attenzione è stata data al passaggio dei pedoni sul lato nord della strada ed all’eliminazioni dei parcheggisul lato sud della stessa.

Questi lavori avevano un’importanza fondamentale, al punto tale che all’angolo con Viale Marconi l’edificio all’incrocio dava poca visibilità agli automobilisti in transito su Via Delfico, generando una situazione di pericolo costante per i pedoni coinvolti nell’attraversare le strisce pedonali, che da troppo tempo mancavano sull’asfalto.

Nel contempo in gran parte della città, sono in atto i lavori di posa in opera della fibra ottica. Questi lavori stanno avvenendo presumibilmente in modo difforme dall’accordo stipulato nel capitolato d’appalto, con scavi aperti ovunque senza protezioni, coperti da semplice terra e non rivestiti d’asfalto conforme ad evitare la formazione di avvallamenti o vere e proprie buche.

Basta girare la città per rendersi conto dell’incompetenza di questa amministrazione,che spende soldi pubblici per ripristinare la viabilità e la segnaletica pedonale e dopo appena due settimane, autorizza nuovi scavi per la posa della fibra ottica.

Questo sperpero di soldi pubblici dimostra la totale inadeguatezza di questi governanti, che hanno come unico obiettivo quello di farsi fotografare sui cantieri,visto l’incombere delle elezioni e, all’atto pratico, non programmano semplici interventi che potevano far risparmiare ai cittadini migliaia di euro.

Un’amministrazione seria,ha il compito di pianificate ed organizzate i lavori in modo da non incorrere insovrapposizioni, con inevitabile e conseguente dissipamento di denaro pubblico.

Il Comune di Pescara è in pre-dissesto, con le casse prosciugate dai debiti fuori bilancio di chi ha governato negli ultimi 20 anni senza mai pensare al “Bene Comune”.Buttare soldi pubblici in questo modo, è davvero inaccettabile. Un’amministrazione seria dovrebbe essere d’esempio, razionalizzando ogni minima spesa per rientrare dei debiti procurati dalla cattiva politica, esattamente come un buon “padre di famiglia”.