Via Ferrari e via Aremogna, giovedì partono i lavori di segnaletica orizzontale

"Partiranno giovedì mattina alle 5 i lavori per la segnaletica orizzontale in via Aremogna e via Ferrari. Si tratta di lavori che seguono la riqualificazione delle due vie, per cui abbiamo dovuto attendere qualche giorno per consentire al nuovo manto di asfalto di asciugarsi e quindi garantire una maggiore resa e durata alla nuova segnaletica orizzontale.

Le condizioni meteo e in particolare l'umidità ci sconsigliano di effettuare i lavori nelle ore notturne, ma al fine di definire al più presto gli interventi, i passaggi pedonali saranno eseguiti fra le ore 5 e le ore 7 di mattina, sia su via Ferrari che su via Aremogna, mentre la segnaletica relativa agli stalli di sosta e quella a margine della carreggiata proseguirà per tutto il corso della giornata. Questa soluzione ci consentirà di prevenire disagi alla circolazione stradale e allo stesso tempo di avere un lavoro completo su entrambe le arterie già per la giornata di venerdì. Eventuali condizioni meteo avverse determineranno il rinvio dei lavori, com'è normale che sia.

Il cantiere di Terna di via Colle Renazzo, infine, è in dirittura d'arrivo, fra oggi e domattina si faranno gli ultimi aggiustamenti e già nel pomeriggio di domani strada Colle Renazzo potrebbe tornare a doppio senso di circolazione".