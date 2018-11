Via Delfico, il M5S diffonde allarmismi infondati in quanto i lavori sono a costo 0 per il Comune

"In merito ai lavori sulla fibra in via Delfico ci corrono necessarie precisazioni a fronte anche di quanto rilevato dal consigliere pentastellato Massimiliano Di Pillo nella sua nota stampa.

Ancora una volta si fa allarmismo senza conoscere le procedure che regolano la convenzione fra il Comune di Pescara e Open Fiber.

In particolare su via Melchiorre Delfico va precisato che l'Amministrazione comunale ha messo in sicurezza la strada con una nuova segnaletica orizzontale e verticale e con uno specchio parabolico utile per l'incolumità di pedoni e ciclisti, posto all'incrocio con via Marconi.

Open Fiber nella giornata odierna sta eseguendo gli scavi per la fibra su via Delfico e non solo non ha toccato in alcun modo la segnaletica lato nord, ma, nel momento in cui ripristinerà con un tappetino di un metro di asfalto dopo l'assestamento dello scavo, come sta facendop ovunque in città, sarà tenuta anche al rifacimento di tutta la segnaletica esistente, senza alcun esborso ulteriore da parte del Comune di Pescara".