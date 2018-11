De Lellis è il Presidente della consulta degli studenti di Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA, ELETTO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA.

Riunta la Consulta Provinciale Degli Studenti di Pescara, oggi sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti. Christian De Lellis Presidente e Lorenzo Verna Vice Presidente.

Oggi, 15 novembre, c’è stata la prima assemblea plenaria dove si sono riuniti tutti i nuovi consiglieri.

La consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca a livello regionale; È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia di Pescara.

La giornata di oggi si è caratterizzata principalmente dall’introduzione e integrazione dei nuovi Consiglieri all’interno della Consulta. I punti del giorno sono stati:

la presentazione dei nuovi Consiglieri all’interno della Consulta;

l’elezione democratica del Presidente e del Vice Presidente della consulta provinciale studentesca.

Prima delle votazioni è stato effettuato un saluto di avvio lavori dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Chieti e di Pescara Mariastella Fortunato accolta anche dalla prof.ssa Rossella Mosca referente C.P.S. Pescara.

Da queste elezioni esce vincente come Presidente Christian De Lellis, supportato da Lorenzo Verna, Vice Presidente.

Dalle elezioni per il Segretario e Vice risultano elette Annachiara Toppetti in veste di segretario e Francesca Scampoli come vice.

Per quanto riguarda le varie Commissioni i presidenti eletti sono:

Commissione comunicazione e stampa: Luigi Quaglieri

Commissione edilizia scolastica: Saverio Gileno

Commissione Alternanza Scuola-Lavoro: Giacomo Troiani

Commissione Student’s Festival: Gemma Di Muzio e Alessandro Cimmaruta

e Commissione cittadinanza attiva: Simone Marchetti

Commissione finanze: Giovanni Bosco.

Con questo nuovo organigramma riprendono i lavori della Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara.

Christian De Lellis, Presidente C.P.S.

Luigi Quaglieri, Presidente Commissione Comunicazione e Stampa