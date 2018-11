Pescara, potature del verde pubblico. Ecco le vie interessate e la scaletta degli interventi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Partiranno da domani le potature che verranno eseguite dalle squadre interne del nostro servizio del Verde pubblico. Inizieremo dai platani di via Vespucci che sono stati potati l'ultima volta due anni fa e sul posto ci sarà il responsabile del servizio Mario Caudullo, per indicare alle squadre la modalità migliore per la potatura dei platani del viale.

Sarà un impegno di qualche settimana ma che vogliamo assolutamente completare per il decoro e la sicurezza di questo importante viale pescarese. A seguire ci saranno altre zone che verranno potate e che, salvo contrattempi, seguiranno questo percorso:

piazza Trigno

via Raffaello

via di Sotto

via Caduti di Nassiriya e viale primo Vere

via Chieti

Non saranno solo queste le zone che poteremo perché all'opera delle nostre squadre interne si affiancherà un progetto di potature esterne che riguarderanno altre zone e che sono state già approvate in Giunta e attualmente sono in gara.

Le ripiantumazioni annunciate la scorsa settimana, la manutenzione delle alberature come quelle di oggi e Via (Visual Tree Assesment), sono tre aspetti che ci aiuteranno a prevenire problemi di sicurezza legati alla caduta degli alberi e che sono sostanziali per la cura del verde pubblico".