Il mercato del giovedì ai Gesuiti cambia faccia. Ecco le novità

Con l'approvazione in Giunta, parte la riorganizzazione del Mercato Rionale del giovedì ubicato in via Maestri del Lavoro, a ridosso di via del santuario, che verrà riorganizzato e crescerà per numero di postazioni.

"Si tratta di un'azione che prosegue la politica che sin dall'insediamento ci impegna per migliorare funzionalità e fruibilità dei nostri mercati, scoperti e coperti – spiega l'assessore alle Attività Produttive Giacomo Cuzzi - In questi anni abbiamo lavorato per rendere più utili, sicuri e funzionali i mercati, quindi a vantaggio sia degli operatori commerciali, con i quali abbiamo sempre condiviso le operazioni da mettere in campo, sia i fruitori, quindi le famiglie, i clienti abituali e gli avventori, in modo da dare risposte sempre più ampie e concrete sui servizi, sulla qualità e anche sulla varietà merceologica. Questa prospettiva ci ha consentito di migliorare la situazione di molte realtà cittadine e anche di attrarre una fascia di pubblico più giovane, o comunque meno abituata a questo storico tipo di vendita.

Sul mercato via Maestri del Lavoro l'intento è di riorganizzare la situazione esistente sulla base delle norme di sicurezza oggi vigenti (d.lgs.81/08 successive modifiche e integrazioni), di correggere le anomalie e, al contempo, di favorire l'attività dei commercianti con riadeguamenti degli spazi a beneficio anche dei fruitori mercatali, mediante una razionalizzazione globale dei banchi di vendita.

In base a tali esigenze la riorganizzazione prevede la messa a bando di 5 posteggi. Attualmente sono 10 i posteggi totali, 5 sono gli attivi (1 alimentare, 4 produttori), altrettanti, dunque 5 quelli liberi (di cui 4 Alimentari di 3mq per 3mq e 1 non alimentare di 10 mq per 4.

Nei prossimi giorni metteremo a bando tali postazioni per le conseguenti procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione anche delle norme inerenti all'attività agricola. Confidiamo di snellire i tempi il più possibile per consentire al mercato di crescere ancora e incrementare il suo pubblico".