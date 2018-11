Manoppello, allarme rientrato per le linee della Panoramica. Le tratte subiranno solo delle modifiche

"Finalmente riusciamo a fare chiarezza in merito al ridimensionamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale che riguarda le corse delle linee 3 e 3/ sul territorio di Manoppello" afferma il Sindaco Giorgio De Luca "Solo in data odierna è pervenuta a questo Ente una nota da La Panoramica in cui si evince che il servizio sul nostro Comune continuerà ad esistere, così come avevamo già sostenuto e condiviso, ma il percorso di suddette linee urbane subirà alcune modifiche."

L'Azienda, a seguito dalla decisione del Comune di Chieti volta alla razionalizzazione del servizio TPL ed alla revisione delle percorrenze delle linee in oggetto, procederà alla variazione invertendo il percorso: transitando, dunque, prima nel centro abitato e immettendosi, poi, sulla Strada Statale Tiburtina 5, questo andrà a garantire una maggiore sicurezza per i fruitori del servizio che non dovranno affrontare l'attraversamento stradale sulla Statale sempre molto trafficata.

De Luca continua: "Questa rimodulazione, per quanto concerne la soppressione dell'ultima fermata che insiste su Via G. Matteotti, sarà oggetto di discussione con La Panoramica e con il Comune di Chieti, in quanto vede contraria codesta Amministrazione come già espresso nella riunione sindacale del 26 Febbraio 2018. Intanto, dato che già dal 10 Dicembre dovrebbe partire il nuovo tragitto, collaboreremo con l'Azienda per lo spostamento delle attuali fermate e per il nuovo capolinea garantendo la realizzazione di nuove pensiline e spazi idonei per la sicurezza dei pendolari.

Inoltre già da tempo siamo fortemente impegnati affinché il progetto "UNICO" venga esteso fino a Manoppello Centro Storico considerato che ad oggi il Comune di Manoppello rientra solo parzialmente nel percorso previsto dalla Regione Abruzzo."