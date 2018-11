Giornata dei Prematuri, domani a Pescara la torre civica sarà illuminata di viola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Come ogni anno il 17 novembre si festeggia nel mondo la Giornata Mondiale del Prematuro, il Comune di Pescara ha accolto la proposta della Onlus "L'Abbraccio dei prematuri" di illuminare di viola il Ponte Flaiano e la Torre Civica nella giornata del 17 novembre come segno di sensibilizzazione verso la ricorrenza per testimoniare vicinanza attenzione ai piccoli e alle famiglie.

"La torre civica sarà viola domani, sabato 17 novembre in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Prematuro – così il presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli – Si tratta di un segno che simbolicamente accende i riflettori su questi piccoli, coraggiosi bambini, che vengono seguiti con passione e competenza nel nostro reparto di Neonatologia, un fiore all'occhiello della sanità locale. Storie di amore e di resistenza che legano indissolubilmente le famiglie al reparto e creano un importante cordone di collaborazione a disposizione di chi vive situazioni simili".

"Quest'anno l'evento prevede una festa nel Reparto di Neonatologia di Pescara dalle ore 16:00 – spiega la dottoressa Laura Sabatini – un'occasione per concentrarsi su alcuni tempi importanti come le cure dolci in reparto con la tecnica del "marsupio" e con le "fasce", del tocco speciale dell'osteopatia tradizionale e di altri progetti a sostegno delle famiglie dei prematuri.

Un momento di formazione e confronto a cui prenderanno parte le Associazioni dei prematuri: "L'Abbraccio dei prematuri" e "Gli Angeli dei prematuri", la mamma-ostetrica Antonella Giglio, l'osteopata Luca Cicchitti dell'Accademia di Osteopatia Tradizionale e la psicologa Alessandra Pagnani per il progetto della Fondazione Focolare «Maria Regina» Onlus a sostegno dell'infanzia e della maternità assistita".