Partiti i lavori per mettere in sicurezza la foce del Saline con una scogliera

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una scogliera per salvaguardare il sito inquinato alla foce del fiume Saline, l'importo è di 60 mila euro.

Si tratta di un intervento di Mise (Messa in sicurezza di emergenza) in seguito alla segnalazione del Nucleo operativo ecologico (Noe) dei Carabinieri. Il sito inquinato da idrocarburi è stato rinvenuto negli anni scorsi ed era stato oggetto già in precedenza di messa in sicurezza. I nuovi lavori si sono resi necessari in seguito all'erosione del fiume che, quindi, avrebbe potuto portare l'acqua a contatto con gli idrocarburi.

La scogliera eviterà che l'acqua del Saline, in caso di esondazione o di eccessivo innalzamento del letto del fiume, possa arrivare all'interno del sito inquinato. Dopo il decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali, invase da rovi e arbusti, vengono posizionati scogli del peso singolo tra una e tre tonnellate, provenienti da cave idonee.