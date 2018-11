San Silvestro, lunedì riprenderanno i lavori nel cantiere della scuola primaria

"Riprenderanno a giorni i lavori per la riqualificazione della scuola primaria di San Silvestro. Si tratta di un cantiere a cui teniamo moltissimo, una riqualificazione molto attesa. Ci siamo impegnati per avere le risorse, ben 800.000 euro del programma del precedente Governo destinato alle scuole più belle e più sicure, abbiamo iniziato, con la consapevolezza di tenerci pronti a ricalibrare il progetto, qualora si fosse manifestata la necessità, com'è purtroppo accaduto.

Durante le lavorazioni, quindi mentre le operazioni di adeguamento erano in corso, ci siamo trovati di fronte un quadro più complesso di quello che ci aspettavamo e si è così manifestata l'esigenza di eseguire interventi aggiuntivi e imprevisti, che non erano prevedibili al momento della redazione del progetto, né all'atto della consegna dei lavori avvenuta il 12 aprile 2018. Si tratta di criticità della struttura esistente che si sono rivelate durante le opere di demolizione dei rivestimenti murari a ridosso delle strutture portanti da consolidare e degli scavi intorno alle pilastrature del piano seminterrato, fino al raggiungimento della quota delle fondazioni. La ditta si è imbattuta in numerose interferenze delle linee tecnologiche (impianti riscaldamento, elettrico ed idrico sanitario) che impediscono di fatto l'esecuzione dei consolidamenti strutturali, perché sono addossate alle strutture portanti da ringrossare. E' poi necessario l'adeguamento delle strutture e relative finiture allo spessore dei giunti strutturali secondo le prescrizioni del Genio Civile di Pescara, a seguito dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche di Costruzione del 2018.

Per tutte queste ragioni gli uffici si sono attivati nell'elaborare una variante per l'esecuzione di quanto necessario e lunedì potranno riprendere lavori, che richiedono maggiori lavorazioni per 209.276,36 più Iva che abbiamo coperto con fondi comunali rinvenuti nel Bilancio per l'annualità 2018. Cercheremo ora di ricalibrare i tempi per renderli sostenibili e così limitare i disagi comportati dal trasferimento dei bambini nella scuola di via Rubicone, scuola che prima di ospitarli è stata anch'essa opportunamente riqualificata, al fine di risultare confortevole vista la lunga e necessaria permanenza dei bambini.

"Il progetto continua, l'obiettivo è importante – aggiunge il presidente della Commissione Lavori Pubblici Piernicola Teodoro- perché punta a restituire ai piccoli utenti e alla comunità non solo scolastica, ma anche cittadina, un polo formativo indispensabile, perché anche punto di riferimento per il popoloso quartiere. Un primo passo è stato compiuto con il completamento del centro polifunzionale Nando Filograsso, che, in attesa della definizione dei lavori, è stato affidato alla Parrocchia e alla rete di associazioni locali a cui fa capo, adesso stiamo compiendo il passo più importante, quello di aggiungere la scuola rinata, più bella e più sicura che abbiamo progettato".