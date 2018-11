A Pescara arrivano due nuovi Frecciarossa. Torino e Milano i collegamenti

Buone notizie per chi viaggerà in treno. Con l'orario invernale, che sarà operativo a partire dal 9 dicembre, la Stazione Centrale di Pescara avrà due nuovi collegamenti effettuati dal Frecciarossa, uno per Torino e uno per Milano.

Il collegamento nord - sud sarà effettuato dal Frecciarossa 9805 che partirà da Torino Porta Nuova alle 9:20 e arriverà a Pescara alle 14:44 per poi partire di nuovo e terminare la corsa a Lecce alle 18:52.

Il collegamento sud - nord sarà effettuato dal Frecciarossa 9808 che partirà da Lecce alle 12:06, arriverà a Pescara alle 16:11 per poi ripartire e terminare la corsa a Torino alle 21:40.