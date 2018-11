Servizio civile, ecco i 6 ragazzi che lo svolgeranno con l'AVIS di Pescara e abruzzese

Ufficializzati i nomi dei 6 giovani che svolgeranno il servizio civile nazionale nella sede di corso Vittorio Emanuele II dell'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella.

Sono state infatti svelate le graduatorie e sono 6 i ragazzi che presteranno servizio: 3 per il progetto Avis Pescara e 3 per il progetto Avis Abruzzo.

Questi i nomi dei 3 ragazzi che opereranno nell'Avis Comunale Pescara:

E questi quelli che saranno impegnati nell'Avis Abruzzo:

I 6 giovani coinvolti nel progetto dell'Associazione volontari italiana del sangue passeranno dodici mesi all'interno di una realtà che basa la sua attività su solidarietà, generosità e altruismo allo scopo promuovere ancora di più la donazione di sangue e stabilire un rapporto continuo e diretto con i donatori.

«Siamo pronti ad accogliere questi sei giovani nella nostra sede», riferisce Lattuchella, «siamo certi che per loro, come già avvenuto in passato con chi li ha preceduti, sarà un'esperienza che rappresenterà un’opportunità formativa utile anche per successive esperienze lavorative e noi potremo contare sulla voglia di fare e sulla freschezza di ragazzi che vogliono mettersi alla prova».