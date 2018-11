A Pescara il Black Friday dura tutto il Weekend

Stamane la presentazione del Black Weekend. Venerdì per le strade e i negozi del Centro Commerciale Naturale arriva il Black Friday, con sconti e affari speciali che continueranno fino a domenica e lo trasformeranno in Black Weekend, perché il commercio diventi l'elemento di attrazione. In conferenza l'assessore alle Attività Produttive Giacomo Cuzzi, i rappresentanti di categoria Gianni Taucci per Confesercenti, Carlo Nicoletti, Vincentina De Sanctis ed Enzo D'Ottaviantonio per Confcommercio.

"Dal 23 al 25 novembre l'offerta commerciale del black friday si allunga a tutto il weekend – annuncia l'assessore alle Attività Produttive Giacomo Cuzzi– Tre giorni di occasioni da cogliere al volo nel Centro Commerciale Naturale, parcheggi gratis nell'area di risulta fino a domenica, un'opportunità unica per anticiparsi alcune delle spese natalizie. Abbiamo terminato gli interventi sulla segnaletica dedicata, sono operativi anche sito internet e App per il Centro Commerciale Naturale: stiamo portando avanti un grande lavoro, malgrado le problematiche esistenti nel sistema Paese sul fronte commercio. Ci stiamo inoltre preparando a una serie di manifestazioni che riporteranno Pescara a puntare sul suo appeal per il periodo natalizio, con le Luci d'Artista, con gli eventi dentro e fuori il centro commerciale naturale, per dare respiro anche ad altre vie e zone della città con altra vocazione commerciale. Sono felice perché in questi anni abbiamo concretizzato un lavoro che nessuno era riuscito a mettere a regime e lo abbiamo fatto non da soli, ma con gli interpreti della filiera turistica e commerciale e con gli enti territorialmente competenti. Oggi Pescara è una meta, per questa ragione invitiamo tutti a venire in città, perché qui possono incontrare l'offerta commerciale e ci sono tutti i presupposti per vivere tre giorni belli e divertenti, non solo di shopping anche se gli acquisti saranno l'attrazione di questo speciale fine settimana.

E poi ci saranno anche gli sconti prima delle Feste nei migliori negozi del quadrilatero e del resto della città, perché all'iniziativa aderiscono tutti i commercianti cittadini, per quello che sta diventando un appuntamento consolidato dello shopping".

"Il Black Weekend diventerà un appuntamento fisso nel corso degli anni che dobbiamo cavalcare come tutte le altre cose che portano innovazione – così Vincentina De Sanctis edEnzo D'Ottaviantonio per Confcommercio - Ringraziamo il Comune perché la collaborazione è importante e da soli non si va da nessuna parte. La gran parte dei commercianti ha saputo interpretare bene lo spirito dell'iniziativa, preparando buoni sconti su tutta la merce, o scegliendo particolare categorie in modo da agevolare, ad esempio, i regali di Natale. Iniziative come queste servono per crescere e costruire un appeal turistico e commerciale fondamentale per tutti".

"L'evento è ormai di carattere mondiale – così Gianni Tauccidella Confesercenti - e l'Amministrazione con le associazioni è sempre sul pezzo per riuscire a dare ciò che l'economia vuole. La sinergia che in questi anni è nata traduce le esigenze del mercato ed è sinonimo del buon funzionamento di un meccanismo che segue l'economia e calibra gli interventi migliorandoli di volta in volta. Con questo e gli altri eventi si verifica quello che abbiamo sempre chiesto, che il commercio si rivitalizzasse e assumesse un ruolo di stimolo anche su altri potenziali di sviluppo della città. Stiamo andando nel verso giusto con la collaborazione con il Comune e con tutta la filiera commerciale, scegliendo eventi che fanno bene a tutti e migliorandoli per andare verso la direzione più attrattiva per la città".