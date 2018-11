Un nuovo ufficio postale a Montesilvano?

Un nuovo ufficio postale nel quartiere PP1, la zona che da viale Europa si estende fino ai grandi alberghi, largo Venezuela e il centro di intrattenimento Porto Allegro.

E' questa la richiesta avanzata, per mezzo di una nota ufficiale inviata dal sindaco Francesco Maragno a Gaetana Treppiedi, responsabile dell'Area Centro Mercato Privati di Poste Italiane.

«Il Comune di Montesilvano è in continua e progressiva crescita - afferma il primo cittadino - e rappresenta demograficamente, con i suoi quasi 55.000 abitanti, la terza città d'Abruzzo. A ciò aggiungiamo che tale numero arriva a raddoppiarsi durante la stagione estiva, grazie alla corposa ricettività di cui la nostra città è dotata con circa 5.000 posti letto tra strutture alberghiere grandi, medie e B&B, più gli appartamenti stagionalmente affittati. Solo nel 2017, infatti, Montesilvano ha registrato circa 550.000 presenze. Al turismo classico, si affianca quello congressuale, anch'esso progressivamente crescente. Vien da sé che anche i servizi offerti alla cittadinanza fissa e ai villeggianti diventano sempre più numerosi.

Tra questi - dice ancora il sindaco – crediamo che potenziare il numero di sportelli postali sul territorio, attualmente 4, coprendo proprio la zona che, oltre ad essere turisticamente nevralgica, è soprattutto quella che più negli ultimi anni sta vivendo una significativa espansione residenziale, destinata a una ulteriore crescita anche grazie all'imminente costruzione del terzo ponte sul Saline, non vi sono sportelli bancari se non per operazioni di prelievo. Ci auguriamo - conclude il sindaco – che quest' apertura possa consentire anche un'implementazione degli organici di personale creando nuovi posti di lavoro. Ecco perché l'auspicio è che Poste Italiane risponda positivamente all'istanza avanzata».