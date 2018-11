Vigili del Fuoco a Montesilvano, nonostante le promesse di marzo nulla è cambiato

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel marzo scorso, in occasione di un tavolo appositamente convocato a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, FNS-CISL, UILPA, CO.NA.PO. e CONFSAL alla presenza del Prefetto di Pescara, del Direttore Regionale VVF Abruzzo, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Pescara, di un delegato del Sindaco del Comune di Montesilvano, si era rilevata l’unanime convergenza dei partecipanti sulla necessità di dotare la città di Montesilvano di un presidio Permanente dei Vigili del Fuoco sempre attivo ma ad oggi purtroppo, nonostante le tante promesse, nulla è cambiato.

Nei fatti, Il servizio di volontariato VVF al momento presente nella cittadina adriatica garantisce solo occasionalmente il servizio di Soccorso Tecnico Urgente sul territorio ribadiscono i rappresentanti sindacali di categoria, il comune di Montesilvano e comuni limitrofi sono coperti attualmente dal personale e mezzi inviati dalla sede centrale di Pescara, con tempi di attesa lievitati e togliendo di fatto risorse destinate ad altri interventi sul territorio della provincia pescarese.

Alle organizzazioni sindacali territoriali, CGIL, CO.NA.PO. e CONFSAL preme evidenziare che l’importanza strategica, nel dispositivo provinciale di soccorso del distaccamento di Montesilvano è peraltro dimostrata, oltre che dal numero degli interventi svolti, anche dall’elevata vulnerabilità del territorio in termini di rischio antropico e naturale.

Il Comune di Montesilvano ha una popolazione residente di 55.000 abitanti, il terzo per numerosità in Abruzzo, ma che nei mesi estivi vede notevolmente incrementarsi per la presenza di un importante polo ricettivo-ricreativo, la cosiddetta Zona Grandi Alberghi.

Inoltre, la tipologia stessa degli interventi, citando ad esempio l’intervento del 2013 a seguito dell’esplosione di una fabbrica di fuochi artificiali nel Comune di Città Sant’Angelo che causò 5 vittime e determinò il decesso del Vigile del Fuoco Maurizio Berardinucci, o il più recente incendio in un edificio di grande altezza di Montesilvano con una vittima e l’esplosione di un ordigno, collocato in una palazzina di Città Sant’Angelo avvenuto alcuni giorni fa, nonché il numero degli interventi stessi, testimoniano la necessità di avere un distaccamento VVF operativo permanente in grado di garantire il soccorso H24 nei 365 giorni l’anno.

Abbiamo inviato l’ennesima nota di richiesta al Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco a Roma, concludono i referenti sindacali, evidenziando che la caserma è già presente a Montesilvano unitamente a mezzi antincendio ed attrezzature e richiedendo solo un modesto aumento di organico in previsione delle future assunzioni nel corpo.

Continueremo la nostra battaglia perché i cittadini meritano un soccorso tempestivo ed efficace; è una questione di buon senso.

Visto che i soldi dei contribuenti sono stati spesi giustamente per costruire una caserma dei Vigili del fuoco e rendere più sicuro il territorio, pretendiamo che tale struttura sia operativa sempre e non a singhiozzo come sino ad oggi.

“come mai tutto questo tempo se la caserma è qui vicino?” risposta “la caserma c’è ma è chiusa quindi non operativa”

Ricordiamoci che nel soccorso a volte un minuto può fare la differenza tra vita o morte e speriamo che, queste frasi e le lamentele dei richiedenti di Montesilvano per il tempo impiegato ad arrivare sul posto a seguito di una chiamata di soccorso in futuro saranno solo un brutto ricordo con una caserma dei pompieri sempre operativa ed APERTA.