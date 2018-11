Alimentazione cani e gatti: come è meglio orientarsi?

Per mantenere in salute il proprio amico a 4 zampe, sia che si tratti di un cane o di un gatto, è necessario, non solo stimolarlo a compiere attività fisica regolare, ma anche alimentarlo in maniera corretta. Ma che cosa significa esattamente? Vuol dire fare in modo che possa disporre di tutti i nutrienti necessari per crescere al meglio e nella giusta quantità.

In commercio è possibile trovare un'ampia gamma di proposte per nutrire gli amici pelosi, ma non tutte sono effettivamente indicate. Infatti, gli alimenti per cani e per gatti per essere validi e bilanciati devono contenere carboidrati, in quanto sono un'incredibile fonte di energia, fibre, che consentono di regolare il transito intestinale, grassi, che sono fondamentali per consentire la crescita dei tessuti del corpo, ma anche del pelo e della cute.

Tuttavia sono necessarie anche le proteine, che giocano un ruolo fondamentale per quanto riguarda i muscoli, le ossa, il sangue ed anche le cellule. Non bisogna dimenticare poi gli amminoacidi essenziali e non essenziali, e gli Omega 3 e gli Omega 6, che sono indispensabili per il sistema immunitario, per la cura delle infiammazioni e per lo sviluppo neurologico.

Cibo secco o umido? Questione di gusti

Quando si parla di alimenti per cani e gatti, una delle prime domande che viene da chiedersi è se sia meglio il cibo secco o umido? Non è possibile dare una risposta definitiva al riguardo, in quanto molto dipende dai gusti dell'animale. Vi sono, infatti amici a 4 zampe che preferiscono il cibo secco ed altri quello umido.

Un aspetto che si può tenere in considerazione, tuttavia, è che il cane possiede più papille gustative, il che vuol dire che ha una mucosa olfattiva più sviluppata. Per tanto i gatti, che sono in grado di percepire di meno a livello olfattivo e gustativo, prediligono gli alimenti umidi che sono notoriamente più saporiti, rispetto a quelli secchi che sono meno appetitosi.

Tuttavia, al di là della tipologia di cibo, la cosa più importante è che contenga ingredienti genuini e di qualità e che sia bilanciato. Vuoi essere sicuro di quello che dai al tuo amico peloso? Allora scegli i prodotti Almo Nature, che sono sicuri e preparati in maniera accurata, in modo da garantire il benessere di cani e gatti. Per maggiori informazioni visita il sito Bauzaar.it.

Non eccedere con le quantità

Una volta individuato il modo migliore per alimentare il proprio fedele compagno di giochi, è necessario, però, tenere a mente che non bisogna eccedere con le quantità. Infatti, anche se un cibo è sano ed è equilibrato, non vuol dire che se ne possa abusare. Oggigiorno, vedere cani e gatti con problemi di obesità è facile, in quanto i padroni non credono che qualche chilo in più possa essere davvero dannoso per la salute dei loro amici a 4 zampe.

In realtà, il peso forma per gli animali è estremamente importante, così come per gli esseri umani, in quanto possono andare in contro a malattie gravi, che potrebbero condurli ad una morte prematura. Dunque, quando il proprio amico peloso chiede un bocconcino fuori pasto o quando lecca la ciotola come se volesse ancora cibo, è bene non farsi impietosire, poiché la sua dose corretta di nutrimento l'ha già ricevuta.