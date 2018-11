Popoli, l'ambulanza è vecchia e viene fermata. La Regione affida il servizio a costi da capogiro

"Nessuna ambulanza per le emergenze all'ospedale di Popoli. Da quando i due mezzi della Asl sono stati fermati, perché troppo vecchi e con troppi chilometri sul motore, la Regione ha affidato il servizio emergenze ad una ditta esterna pagando una cifra da capogiro che avrebbe permesso l'acquisto di un mezzo proprio per il soccorso nel giro di un anno".

Ad affermarlo è Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5S e vice presidente della commissione Sanità in Regione Abruzzo.

"Fino a febbraio 2018" spiega il 5 stelle "l'ospedale di Popoli aveva a disposizione due ambulanze, una per soccorso in emergenza e l'altra per il trasporto inter-ospedaliero. Dopo lo stop, una delle due è stata riabilitata immediatamente per il trasporto inter-ospedaliero, l'altra ha lasciato scoperto il servizio, così la Regione ha affidato il trasporto in emergenza ad un'associazione privata pagando profumatamente l'affitto del mezzo. Questo, oltre a comportare una spesa viva, incide anche sui dipendenti poiché il personale interno alla Asl, addetto alla guida dell'ambulanza, ha i turni ridotti al minimo, mentre i colleghi dell'associazione privata svolgono il lavoro per cui sono stati assunti dall'Ente. Una situazione che va risolta immediatamente. La Regione ha il dovere di ripristinare il servizio pubblico per le emergenze, mettere in condizione il personale Asl di svolgere il proprio lavoro ed evitare costi aggiuntivi che probabilmente, con una programmazione diversa ed un po' di buon senso, si sarebbero potuti risparmiare, permettendo così di investire in altri servizi al paziente" conclude Domenico Pettinari.